Охват молодежи высшим образованием в России за десять лет снизился на 3%

В 2019 году показатель охвата молодежи высшим образованием в России составил 30%. Учитывалось "студенческая" категория населения — с 17 до 25 лет.

В 2019 году показатель охвата молодежи высшим образованием в России составил 30%. Учитывалось "студенческая" категория населения — с 17 до 25 лет.

При этом в 2010 году показатель был на уровне 33%, в последующие годы он начал постепенно сокращаться, сообщает центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ по данным ТАСС.

"Снижение общих показателей охвата за последнее десятилетие было обусловлено, в первую очередь, сокращением заочной и коммерческой форм обучения", — отметили специалисты.

В разных регионах страны этот процент может различаться. Например, охват в Томской области составляет 58%, а в Ямало-Ненецком автономном округе эксперты зафиксировали 1% студентов. Причинами спада эксперты назвали близость образовательных учреждений от населенного пункта, благосостояние семьи и возможность спонсировать обучение.