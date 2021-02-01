Стало известно о предполагаемом запрете звуковой рекламы на жилых домах в РФ

Астраханская областная дума может запретить звуковую рекламу на российских домах.

Астраханская областная дума может запретить звуковую рекламу на российских домах.

Законопроект "о рекламе" может быть дополнен. С этим предложением обратились астраханские депутаты к Правительству РФ. В министерстве идею поддержали, однако дополнили некоторыми правками. Документ разместили в электронной базе Госдумы. Об этом стало известно изданию "Известия".

"Отсутствие регламентации порядка распространения звуковой рекламы приводит к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителей и связанным с ними негативным последствиям для граждан", — указали авторы в пояснительной записке.

По их мнению, реклама становится агрессивной и навязчивой. Она мешает гражданам работать и отдыхать. Соответствующая корректива запретит монтаж рекламных устройств в жилые дома и освободит граждан от непрерывного маркетингового воздействия.