Около 30 волгоградцев оштрафовали за участие в незаконном митинге

Суд оштрафовал около 30 участников незаконных митингов в Волгограде. Один из задержанных попал под арест на пять суток.

Суд оштрафовал около 30 участников незаконных митингов в Волгограде. Один из задержанных попал под арест на пять суток.

На улицы города для участия в акции вышли 65 человек, полиция задержала 42 волгоградца, сообщает РИА Новости. Также правоохранительные органы обнаружили, что в мероприятии участвовало пять несовершеннолетних.

"В отношении 28 правонарушителей судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей", — отметила руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Один из задержанных получил штраф за нарушение санитарных норм: он не надел медицинскую маску и обязан выплатить сумму в размере 7,5 тысяч рублей. Еще один участник сопротивлялся задержанию и был арестован на трое суток.