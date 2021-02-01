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0:26   1 Февраля 2021
Политика

"Профессиональные" оппозиционеры из США организуют митинги ФБК

"Профессиональные" оппозиционеры из США организуют митинги ФБК

Евгения Чирикова, которая призывала людей в Таллине выходить на вторую акцию в поддержку Навального, является его давней сторонницей и экспертом американского института ICNC.

"Международный центр по ненасильственным конфликтам" (ICNC), находящийся на территории США, занимается изучением и разработкой методов сопротивления властям. Вместе с тем структура создает специальные "оппозиционные" группы для противодействия сотрудникам правоохранительных органов.

Прибегая к различным способам агитации, Чирикова провоцирует обычных граждан выходить на незаконные митинги в России, подвергая их опасности уголовного преследования, передает ФАН. Такие действия западной активистки можно расценивать не иначе, как попытку дестабилизировать ситуацию в РФ. Связи Навального с иностранными спецслужбами, НКО и правительствами, а также сотрудничество Чириковой с ICNC можно привести как еще одно доказательство факта вмешательства Запада во внутренние дела России.

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#навальный #митинги #чирикова

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