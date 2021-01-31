Письмо Байдену от ФБК показало связи Навального с иностранными фондами

Исполнительный директор ФБК (признан иноагентом) Владимир Ашурков написал письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против некоторых россиян.

Исполнительный директор ФБК (признан иноагентом) Владимир Ашурков написал письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести санкции против некоторых россиян.

Ашурков предлагает администрации президента США ввести санкции против 35 российских граждан, среди которых мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова, директор Первого канала Константин Эрнст, глава холдинга RT Маргарита Симоньян и другие представители российской общественности.

Первым это письмо опубликовал Марк Сабах, который, судя по информации профиля, является специалистом по международным отношениям из Великобритании, работавшим на инвестиционный фонд британского банкира Уильяма Браудера Hermitage Capital. В России последний более известен благодаря связи с адвокатом Сергеем Магнитским, именем которого в США и ЕС назвали пакет персональных санкций против граждан РФ. В сентябре Уильям Браудер поддержал идею создать по аналогии со "списком Магнитского" санкционный "список Навального", о чем рассказал автор колонки в NYT Брет Стивенс.

Письмо Ашуркова в США и подключение сотрудников, имевших связи с "делом Магнитского", подтверждают, что команда Навального возлагает много надежд на нового американского президента, пытаясь различными способами укрепить с ним сотрудничество. Ашурков работает с Навальным с 2010 года. Сейчас его считают главным посредником между блогером и его западными спонсорами. В 2016 году канал "Россия-1" показал фильм о том, что британский банкир Уильям Браудер выступал спонсором Навального на раннем этапе его карьеры. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.