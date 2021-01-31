Земан раскритиковал действия Навального как "борца за демократию"

Президент Чехии Милош Земан предположил, что действия блогера Алексея Навального — личная неприязнь к президенту РФ Владимиру Путину, а не борьба за демократию.

Президент Чехии Милош Земан предположил, что действия блогера Алексея Навального — личная неприязнь к президенту РФ Владимиру Путину, а не борьба за демократию.

По этой причине Навальный не имеет права заявлять о своей цели противодействовать и бороться против режима Правительства России, представляя собой обычного "российского националиста", сообщил политик во время выступления на радио Frekvence 1.

"Он лишь только против Путина. А это весьма большая разница. Возможно, потому, что он сам хотел бы быть на его месте", — отметил он.

Земан изучил деятельность Навального и выдвинул вердикт: поднявшийся вокруг блогера шум — цирковое представление, "балаган", поскольку он не является тем борцом за демократию, за которого пытается выдать себя. Такие выводы политик сделал на основе его послужного списка — участие в нескольких националистических митингах, поддержка аннексии Крыма и многое другое.