Валерий Захаров объяснил отказ президента ЦАР от диалога с боевиками

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поддерживает идею отказа от переговоров с боевиками, заявил его советник по вопросам безопасности Валерий Захаров.

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера поддерживает идею отказа от переговоров с боевиками, заявил его советник по вопросам безопасности Валерий Захаров.

Он отметил, что глава государства представляет интересы центральноафриканского народа, уставшего от бесчинств группировок. По словам Захарова, правительство ЦАР не собирается идти на контакт с боевиками, пишет Федеральное агентство новостей.

"Переговоры не могут проводиться с вооруженными людьми, терроризирующими население ЦАР, пытаясь осуществить государственный переворот", — подчеркнул он в Twitter-аккаунте.

Советник главы ЦАР по вопросам безопасности таким образом отреагировал на прошедший накануне марш против диалога с боевиками из "Коалиции патриотов за перемены" (CPC).