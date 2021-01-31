Уголовные дела возбудили в Москве после перекрытия дорог на митингах

Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог на несогласованной акции 31 января в российской столице.

Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту перекрытия дорог на несогласованной акции 31 января в российской столице.

Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин. Он рассказал, что задержанный Андрей Пивоваров по новому возбужденному уголовному делу по статье 267 УК РФ проходит как свидетель. Сейчас его допрашивают в отделении полиции.

Организаторы незаконной акции призывали людей собраться на Лубянской площади в полдень. Территория была оцеплена, а подходы к ней перекрыты.

Супругу блогера Алексея Навального Юлию ранее отпустили из ОВД после составления протокола о нарушении правил проведения митингов. Дело было передано в суд, а решение вынесут 1 февраля.