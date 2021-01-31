Пельмени помогли петербуржцу обнаружить у себя COVID-19

Желание съесть пельмени натолкнуло петербуржца на мысль о сдаче теста на коронавирус, который оказался положительным. У мужчины пропало обоняние.

Желание съесть пельмени натолкнуло петербуржца на мысль о сдаче теста на коронавирус, который оказался положительным. У мужчины пропало обоняние.

31-летний Михаил приболел, но не придал этому большого значения, так как из симптомов были лишь небольшая температура и заложенный нос. На третий день после начала простуды мужчина решил съесть свое любимое блюдо — пельмени, но столкнулся с трудностями, сообщает "ПолитРоссия".

Выяснилось, что насладиться блюдом не получится из-за отсутствия обоняния. Капли в нос не помогли Михаилу справиться с этим, поэтому мужчина понял, что дело не в обычной заложенности, и решил сдать тест на коронавирус. Результат теста оказался положительным.