Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:46   31 Января 2021
Общество

Пельмени помогли петербуржцу обнаружить у себя COVID-19

Пельмени помогли петербуржцу обнаружить у себя COVID-19

Желание съесть пельмени натолкнуло петербуржца на мысль о сдаче теста на коронавирус, который оказался положительным. У мужчины пропало обоняние.

31-летний Михаил приболел, но не придал этому большого значения, так как из симптомов были лишь небольшая температура и заложенный нос. На третий день после начала простуды мужчина решил съесть свое любимое блюдо — пельмени, но столкнулся с трудностями, сообщает "ПолитРоссия".

Выяснилось, что насладиться блюдом не получится из-за отсутствия обоняния. Капли в нос не помогли Михаилу справиться с этим, поэтому мужчина понял, что дело не в обычной заложенности, и решил сдать тест на коронавирус. Результат теста оказался положительным.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#санкт-петербург #пельмени #обоняние #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров