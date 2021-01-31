Малькевич охарактеризовал TikTok как главную площадку "по разгону фейков"

Социальная сеть TikTok является основной площадкой "по разгону фейков", уверен член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Социальная сеть TikTok является основной площадкой "по разгону фейков", уверен член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Он напомнил о распространении недостоверной информации по поводу незаконных митингов. Фейки стали иметь более агрессивный характер. Вбросы приобрели четкую направленность на провокацию кровопролития, пояснил общественный деятель.

В Росгвардии ранее опровергли фейк о применении светошумовых гранат и слезоточивого газа против участников незаконного митинга в Северной столице. Вброс появился в некоторых Telegram-каналах и в соцсетях. В Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли данную информацию.