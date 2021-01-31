Адвокат Трампа инициировал расследование против Байдена на Украине

Юрист Рудольф Джулиани, представляющий бывшего президента США Дональда Трампа, требовал от главы Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

Юрист Рудольф Джулиани, представляющий бывшего президента США Дональда Трампа, требовал от главы Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

По информации американского СМИ, адвокат настаивал на публичном расследовании, однако не смог добиться желаемого результата. Американцы ожидали, что украинские следователи докажут факты коррупции в энергетической компании Burisma, которой владеет Хантер Байден.

После нескольких попыток инициировать это расследование американцы так и не добились успеха. Тогда некоторые члены команды Зеленского заявили, что не считают удачной эту идею. Кроме того, советники отметили, что считают правильной позицию невмешательства во внутренние дела суверенного государства.