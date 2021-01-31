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21:06   31 Января 2021
Политика

Адвокат Трампа инициировал расследование против Байдена на Украине

Адвокат Трампа инициировал расследование против Байдена на Украине

Юрист Рудольф Джулиани, представляющий бывшего президента США Дональда Трампа, требовал от главы Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына Джо Байдена.

По информации американского СМИ, адвокат настаивал на публичном расследовании, однако не смог добиться желаемого результата. Американцы ожидали, что украинские следователи докажут факты коррупции в энергетической компании Burisma, которой владеет Хантер Байден.

После нескольких попыток инициировать это расследование американцы так и не добились успеха. Тогда некоторые члены команды Зеленского заявили, что не считают удачной эту идею. Кроме того, советники отметили, что считают правильной позицию невмешательства во внутренние дела суверенного государства.

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#байден #адвокат #трампа

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