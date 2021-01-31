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20:59   31 Января 2021
Политика

Представитель СПЧ Горгадзе призвал строго наказывать нападавших на полицию

Представитель СПЧ Горгадзе призвал строго наказывать нападавших на полицию

Нападавшие на полицию участники акций должны быть строго наказаны, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе.

По его словам, необходимо пресекать такие действия, выявлять провокаторов и строго наказывать нарушителей. Нападения на правоохранителей недопустимы, добавил Горгадзе.

"Мы с вами видим на примерах наших соседних стран, в том числе Украины, Белоруссии, к чему может привести подобное поведение", — сказал он.

Также член СПЧ добавил, что хочет предостеречь родителей, которые позволяют своим детям ходить на незаконные митинги. У несовершеннолетних всегда очень острое восприятие происходящего, отметил он.

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#полиция #спч #горгадзе

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