Представитель СПЧ Горгадзе призвал строго наказывать нападавших на полицию

Нападавшие на полицию участники акций должны быть строго наказаны, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе.

Нападавшие на полицию участники акций должны быть строго наказаны, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Шота Горгадзе.

По его словам, необходимо пресекать такие действия, выявлять провокаторов и строго наказывать нарушителей. Нападения на правоохранителей недопустимы, добавил Горгадзе.

"Мы с вами видим на примерах наших соседних стран, в том числе Украины, Белоруссии, к чему может привести подобное поведение", — сказал он.

Также член СПЧ добавил, что хочет предостеречь родителей, которые позволяют своим детям ходить на незаконные митинги. У несовершеннолетних всегда очень острое восприятие происходящего, отметил он.