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20:58   31 Января 2021
Политика

"Не более чем пустые слова": инженер раскритиковал суд по делу MH17

"Не более чем пустые слова": инженер раскритиковал суд по делу MH17

Дальнейшее рассмотрение дела о крушении малайзийского Boeing MH17 создаст очередной виток давления на Россию. К такому выводу пришел инженер и блогер Дмитрий Конаныхин.

Эксперт прокомментировал возобновление судебного производства в Гааге и его последствия для России. По словам Конаныхина, коллективный Запад сначала заявляет о причастности РФ к крушению, а затем вводит санкции и держит своих конкурентов под постоянным давлением.

Они вешают на Россию различные обвинения – будь то "Бук", или якобы отравление Скрипалей, или "российское вмешательство" в американские президентские выборы, – но все это не более чем пустые слова, — констатировал блогер в беседе с "ПолитРоссией".

Инженер напомнил, как Запад неоднократно менял голословные претензии на конкретные меры. Когда дело MH17 затихнет, возникнет что-нибудь еще, чтобы надавить на РФ, резюмировал Конаныхин.

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#mh17 #слушания #Конаныхин

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