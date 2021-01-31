Общественник Цветков назвал хулиганством незаконные митинги

Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков раскритиковал незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального.

Председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков раскритиковал незаконные митинги в поддержку блогера Алексея Навального.

По словам Цветкова, несогласованные акции стали хулиганскими, а не массовыми политическими мероприятиями, как задумывали организаторы. Он отметил, что почти во всех регионах находились независимые наблюдатели. Они отметили адекватные действия силовиков, которые больше помогали людям и не поддавались на провокации.

"Меньше стали поддаваться на провокации. Очевидна установка руководства личному составу на максимально возможную гуманность", — рассказал общественник.

Ранее сообщалось, что незаконные митинги 31 января собрали гораздо меньше людей, чем аналогичные акции, прошедшие в поддержку Навального 23 числа.