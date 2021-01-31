Жену Навального отпустили из-под стражи

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД после составления протокола о нарушении правил проведения митингов.

Супругу блогера Алексея Навального Юлию отпустили из ОВД после составления протокола о нарушении правил проведения митингов.

Стоит отметить, что дело передано в суд. Решение будет вынесено завтра. По информации источника Федерального агентства новостей, заседание состоится в Щербинском районном суде в 10:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что супругу блогера задержали на Пушкинской площади в Москве. Женщина принимала участие в несогласованной акции протеста в поддержку своего мужа.