Уголовная ответственность грозит 15 нападавшим на полицейских в Москве

Столичные правоохранители могут начать уголовные производства в отношении 15 человек, подозреваемых в нападении на полицейских.

Столичные правоохранители могут начать уголовные производства в отношении 15 человек, подозреваемых в нападении на полицейских.

Московская полиция намерена привлечь к уголовной ответственности после сегодняшнего митинга 15 человек. Все они были замечены в столкновениях с правоохранителями на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, пишет ТАСС. Однако, по информации ФАН, официального подтверждения соответствующих сведений пока не поступало.

Незадолго до проведения несогласованной акции в Москве власти города распорядились о перекрытии некоторых центральных улиц и станций метро, сообщало РИАМО. Таким образом горожан предостерегли от посещения незаконного митинга, за участие в котором грозит административная ответственность.