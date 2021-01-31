Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:26   31 Января 2021
Происшествия

Уголовная ответственность грозит 15 нападавшим на полицейских в Москве

Уголовная ответственность грозит 15 нападавшим на полицейских в Москве

Столичные правоохранители могут начать уголовные производства в отношении 15 человек, подозреваемых в нападении на полицейских.

Московская полиция намерена привлечь к уголовной ответственности после сегодняшнего митинга 15 человек. Все они были замечены в столкновениях с правоохранителями на незаконной акции в поддержку блогера Алексея Навального, пишет ТАСС. Однако, по информации ФАН, официального подтверждения соответствующих сведений пока не поступало.

Незадолго до проведения несогласованной акции в Москве власти города распорядились о перекрытии некоторых центральных улиц и станций метро, сообщало РИАМО. Таким образом горожан предостерегли от посещения незаконного митинга, за участие в котором грозит административная ответственность.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #нападение #полицейские #уголовные дела #незаконный митинг

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров