Глава СПЧ Фадеев указал на нездоровый характер незаконных акций протеста

Агрессия демонстрантов подтверждает нездоровый характер несанкционированных акций протеста, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Агрессия демонстрантов подтверждает нездоровый характер несанкционированных акций протеста, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, во время митингов имели место элементы недопустимой агрессии. Участники акций взрывали петарды, сбивали с ног сотрудников правоохранительных органов, отметил Фадеев.

"Это неправильно. Это абсолютно недопустимо. И эта агрессия лишь подтверждает нездоровый характер проводимых акций", — подчеркнул он.

Глава СПЧ добавил, что полиция старалась не раздувать эти агрессивные настроения. По мнению Фадеева, у судов будут все основания принимать обвинительные решения.