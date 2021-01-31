Политолог разоблачил бизнес-схему ФБК и ее отработку на протестах

Соратники блогера Алексея Навального не выходят на несогласованные акции, так как для них это является лишь способом получения средств, заявил политолог Армен Гаспарян.

Соратники блогера Алексея Навального не выходят на несогласованные акции, так как для них это является лишь способом получения средств, заявил политолог Армен Гаспарян.

Эксперт не удивлен, что так называемые лидеры незаконных массовых акций не выходят на улицы вместе с протестующими. По его словам, организаторам митингов в поддержку главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) совершенно все равно на дальнейшую судьбу участников акций, пишет ФАН.

"Они будут и дальше пытаться любым возможным способом дестабилизировать ситуацию. Для них это — вопрос финансовой успешности<...>Они зарабатывают деньги. Это все к политике не имеет вообще никакого отношения. Это в самом что ни на есть чистом виде бизнес", — добавил Гаспарян.

Политолог считает, что руководителям незаконных массовых шествий необходимы провокации против представителей правоохранительных органов, нападения на силовиков, а также задержания и аресты. Гаспарян добавил, что сами они занимаются лишь призывами к участию в митингах, которые перерастают в массовые беспорядки, а не выходят на улицы с остальными.