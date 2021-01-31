Сторонники Навального травят в Сети выступающих против протестов артистов

Единомышленники Алексея Навального оказывают давление в Сети на артистов, высказывающихся против нелегальных протестов, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Единомышленники Алексея Навального оказывают давление в Сети на артистов, высказывающихся против нелегальных протестов, сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По его словам, сотрудники ведомства занимаются мониторингом ситуации в Сети.

"Идет травля артистов, общественных деятелей - то есть всех, кто призывает не поддаваться на провокации, травят в соцсетях", — сказал он.

В качестве примера он привел инцидент с юмористом Семеном Слепаковым, который опубликовал в стихотворной форме свое мнение касательно беспорядков, устроенных сторонниками Навального. В комментариях к посту поклонники блогера устроили откровенную травлю, угрожали артисту и его семье. Ситуация вышла из-под контроля, и администрации Twitter пришлось заблокировать аккаунт юмориста.