Италия признала бойцов ВСУ виновными в гибели иностранных журналистов в Донбассе

Миланский суд признал военнослужащих ВСУ виновными в обстреле позиций ДНР, в результате которого погиб итальянский журналист, а его французский коллега получил ранение.

Миланский суд признал военнослужащих ВСУ виновными в обстреле позиций ДНР, в результате которого погиб итальянский журналист, а его французский коллега получил ранение.

Напомним, иностранные корреспонденты снимали события о войне на юго-востоке Украины в районе Славянска, в то время как украинские силовики открыли огонь по позициям республики вопреки запрету. В результате обстрела ВСУ итальянец Андреа Роччелли и российский переводчик Андрей Миронов погибли, а французский фотограф Вильям Рогулен был ранен.

Суд Милана 31 января признал украинских военнослужащих виновными в случившемся. Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда на Западе признают вину ВСУ в агрессивных действиях в адрес прессы и мирного населения в Донбассе. Так, например, представители правозащитного агентства Human Rights Watch в 2014 году обвинили украинских силовиков и добровольческие формирования в использовании тяжелой военной техники. В результате обстрелов окрестностей Донецка военнослужащими ВСУ с применением РСЗО "Град" погибло много мирных жителей на юго-востоке Украины.