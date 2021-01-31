МИД РФ жестко ответил на призывы посольства США и обвинил в "двойных стандартах"

МИД России отреагировал на призывы посольства США в Москве к властям соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, упрекнув в "двойных стандартах и лицемерии".

МИД России отреагировал на призывы посольства США в Москве к властям соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, упрекнув в "двойных стандартах и лицемерии".

Об этом российское внешнеполитическое ведомство сообщило в Facebook. МИД России уточнил, что массовые шествия, о которых неподобающе для дипломатической профессии заботятся в посольстве, являются не "запланированными", а незаконными.

"Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?" — сказано в сообщении.

23 января в Российской Федерации уже проходили такие несогласованные акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального, обернувшиеся столкновениями с правоохранителями, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел.