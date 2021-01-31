Петербургские митингующие применили газ против полицейского

Участники несанкционированных акций распылили газ в лицо сотруднику правоохранительных органов.

Участники несанкционированных акций распылили газ в лицо сотруднику правоохранительных органов.

Инцидент с участием полицейского произошел в Санкт-Петербурге на Пионерской площади. О распылении газа митингующими сообщает Телеграм-канал "78 НОВОСТИ".

Ранее провокатора на незаконной акции в Северной столице вычислила жительница города. Ситуация попала в объектив камеры. Молодой человек с забинтованной головой и похожей на кровь жидкостью общался с журналистами. Парень также прикрывал лицо курткой. К нему подошла пожилая женщина и рассказала, что видела, как он провоцирует сотрудников полиции. Молодой человек также мог использовать бутафорскую кровь.