Связисты ЦВО отработали развертывание пунктов управления на учениях в Таджикистане

Российские войска связи завершили учения на 201-й военной базе в Таджикистане.

Российские войска связи завершили учения на 201-й военной базе в Таджикистане.

В сообщении пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО) говорится, что в рамках учебной программы российские военнослужащие развернули мобильные пункты управления, проверили работу коммутационного оборудования и спутниковых каналов связи.

Для выполнения поставленных задач связисты использовали современные радиосредства и воздушные ретрансляторы, которые позволяют устанавливать связь по защищенным каналам.

Личный состав 201-й военной базы также отработал действия по обороне полевых пунктов управления и противодействию диверсионным группам неприятеля. Всего к маневрам привлекли более 100 специалистов и свыше 50 единиц спецтехники.