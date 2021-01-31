Москалькова указала на агрессию участников незаконных митингов 31 января

Агрессию и провокации в рамках несанкционированных акций в Москве прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Агрессию и провокации в рамках несанкционированных акций в Москве прокомментировала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Россиянам необходимо отстаивать права не только митингующих, но и правоохранителей, обеспечивающих порядок на улицах городов во время незаконных митингов, поделилась Москалькова. Она напомнила, что сотрудники правоохранительных органов находятся при исполнении своих рабочих обязанностей, передает РИА Новости.

"Все это сильно напоминает акции устрашения, а не диалог и уж тем более не борьбу за свои права", — цитирует уполномоченного по правам человека в России.

Правоохранители призывали россиян не участвовать в несанкционированных митингах в поддержку блогера-провокатора Алексея Навального. Предупреждение накануне было опубликовано сотрудниками Министерства внутренних дел РФ.