Адвокат рассказал, какие «глупыши» становятся «пушечным мясом» на митингах

Дети используются как «наполнение» для создания видимости массового протеста 31 января, полагает Янис Юкша.

Дети на несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального используются как «наполнение» для создания видимости массового протеста, отмечает профессор и адвокат Янис Юкша. Сегодня, 31 января, в крупных городах России вновь прошли митинги, организованные НКО «Фонд борьбы с коррупцией».

Подростков, участвующих в незаконных протестных акциях, Юкша назвал «глупышами». Они используются в несанкционированных митингах теми, кто зарабатывает на этом деньги и отчитывается перед спонсорами, полагает юрист.

«Людей идейных там настолько мизерное количество... Там очень много тех, которые примкнули к ним, которым любой ценой нужно засветиться — полезли туда непонятные партии, непонятные рэперы, и все хотят засветиться, словить хайп», — отметил член Высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» в комментарии «Политике Сегодня».

По словам юриста, на протестах 23 января в Москве он наблюдал картину, когда «кучка молодых людей, человек восемь» стоят перед взрослым человеком, раздающим деньги. Однако Юкша отмечает, что не может утверждать точно, что деньги получали малолетние митингующие.

Ранее сообщалось, что на воскресных акциях в поддержку арестованного блогера вновь заметили несовершеннолетних.

23 января детский омбудсмен Анна Кузнецова заявляла, что на митинге во Владивостоке протестующие выставили детей «живой цепью» перед сотрудниками силовых структур.