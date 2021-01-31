В чатах "оппозиции" советуют участникам митингов нападать на полицейских со спины

Либеральное сообщество публикует в чатах мессенджеров призывы к насильственному противостоянию правоохранителям. Также ее члены призывают митингующих деанонимизировать полицейских.

Либеральное сообщество публикует в чатах мессенджеров призывы к насильственному противостоянию правоохранителям. Также ее члены призывают митингующих деанонимизировать полицейских.

Соратники основателя признанного иноагентом в РФ "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального организовали митинги 31 января в российских городах. Один из координаторов штаба блогера Леонид Волков во время трансляции канала "Навальный Live" призвал провокаторов стягиваться к СИЗО "Матросская тишина", передает "ПолитЭксперт".

Члены либеральной общественности в оппозиционных чатах подбивают сторонников на агрессию в адрес правоохранителей. Также в мессенджерах публикуются тактики, как противостоять сотрудникам ОМОН. В частности, провокаторам советуют бросать в служителей правопорядка урны и нападать на них со спины. Помимо этого, участников незаконных акций призвали деанонимизировать сотрудников полиции для дальнейшей расправы над ними.