Несовершеннолетних снова заметили на акциях в поддержку Навального

Несовершеннолетние вновь были замечены на несанкционированных акциях протеста после призывов сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).

Несовершеннолетние вновь были замечены на несанкционированных акциях протеста после призывов сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ).

Присутствие подростков на несогласованных мероприятиях сегодня фиксируется во многих городах России. В некоторых из них сотрудники правоохранительных органов проводили задержания, сообщает ФАН.

Вовлечение несовершеннолетних в подобные акции запрещено законом "О митингах", за нарушение которого организаторы несут ответственность. Наказание предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей для граждан, от 50 до 100 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 до 500 тысяч рублей — для юридических.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова ранее сообщала, что на несогласованных митингах в поддержку основателя ФБК Алексея Навального 23 января было задержано в общей сложности порядка 300 несовершеннолетних.

Школьники выходили на улицы российских городов после проведенной в соцсетях медиакампании. Одним из тех, кто склонял подростков к участию в демонстрациях, является сотрудник ФБК Леонид Волков. Главное следственное управление СК РФ 28 января завело уголовное дело в отношении Волкова и объявило его в розыск.