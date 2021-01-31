Жителей Петербурга призывают к агрессивным действиям на митингах ФБК

Сторонники Алексея Навального призывают граждан участвовать в провокациях и нападениях на полицейских в ходе незаконных митингов в городах России.

Сторонники Алексея Навального призывают граждан участвовать в провокациях и нападениях на полицейских в ходе незаконных митингов в городах России.

Сотрудники ФБК (признан иноагентом) и их единомышленники 31 января организовали несогласованные акции протеста в нескольких регионах России. Несмотря на активную агитацию, протесты не смогли собрать большого количества людей. Однако это не уберегло правоохранителей от попыток нападения.

В Сети сторонники Навального распространяют призывы расправляться с противниками блогера. Так, некая Анастасия Сергеевна в одном из самых крупных координационных чатов заявила, что нужно "наказать" молодого человека, пришедшего на акцию с плакатом против Навального.

Примечательно, что участники беседы напомнили девушке о действующей в России свободе слова, после чего она предложила избить парня или унизить его.

Еще один пользователь призвал перекрывать городские улицы машинами, а спецтранспорт полиции и Росгвардии переворачивать.