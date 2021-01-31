Милонов пообщался с толпой на незаконном митинге в Петербурге

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прибыл к зданию Законодательного собрания в Петербурге и вступил в беседу с участниками несанкционированного митинга.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов прибыл к зданию Законодательного собрания в Петербурге и вступил в беседу с участниками несанкционированного митинга.

Политик встретился с толпой на улице. Провокаторы пытаются сделать так, чтобы как можно больше горожан оказались в полицейских автозаках, подчеркнул депутат. Милонов посоветовал любопытным гражданам наблюдать за ситуацией со стороны, сообщает корреспондент "Невских новостей".

Милонов ранее призвал любопытных петербуржцев дистанционно отслеживать незаконные протесты. Депутат напомнил, что многие СМИ транслируют происходящее с места событий.

В некоторых городах России 31 января прошли несогласованные акции в поддержку арестованного блогера Алексея Навального. Протесты собрали меньше людей, чем неделю назад.