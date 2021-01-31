В Москве завершился незаконный митинг

Незаконный митинг завершился в Москве. По словам очевидцев, в последних точках сбора в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская" уже практически не осталось людей.

Незаконный митинг завершился в Москве. По словам очевидцев, в последних точках сбора в районе станций метро "Красносельская" и "Бауманская" уже практически не осталось людей.

Полиция вытеснила всех собравшихся с улиц, большинство из них спустились в метро и разъехались в разных направлениях. Постепенно оцепление снимается в районе Комсомольской площади. По сообщению полиции, в других центральных районах города обстановка также спокойная.

Участниками незаконного митинга в Москве стали 2 тысячи человек. По информации правоохранительных органов, со всеми участниками акции обращались корректно. Людям объясняли незаконность участия в митинге, поскольку организаторы не подавали заявку на его проведение.