Действия полицейских на незаконной акции в Москве назвали корректными

Московская полиция действовала достаточно корректно, задерживая исключительно участников несогласованного митинга, а не посторонних. Об этом заявили в Общественной палате РФ.

Московская полиция действовала достаточно корректно, задерживая исключительно участников несогласованного митинга, а не посторонних. Об этом заявили в Общественной палате РФ.

Полиция часами предупреждала участников несанкционированной акции о незаконности мероприятия, отметил председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

По его словам, многие митингующие не воспринимают то, что их действия носят незаконный характер. Они уверены, что имеют право собираться где угодно, в любое время и делать что угодно. Примеры жесткого задержания в других странах, отметил Григорьев, такие люди также не принимают во внимание.

"Я попытался с ними поговорить, но они находятся в своем пространстве и верят только себе", — заявил он в комментарии ТАСС.

Григорьев добавил, что полную вседозволенность современной молодежи можно назвать "правовым нигилизмом".