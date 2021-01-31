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17:53   31 Января 2021
Армия

ФБК откроет сбор донатов для возмещения ущерба от незаконных акций

ФБК откроет сбор донатов для возмещения ущерба от незаконных акций

Несанкционированные митинги в поддержку блогера Алексея Навального в России 23 и 31 января приведут в материальному ущербу для предпринимателей и городских бюджетов.

Ранее власти Москвы рекомендовали магазинам и кафе в центре столицы приостановить работу до 19:00 31 января в связи с потенциальной опасностью, вызванной действиями участников митингов, координируемых штабом "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом).

Журналисты Федерального агентства новостей отмечают, что так как акции протеста не согласованы с московской мэрией, они признаны незаконными. Исходя из этого следует, что компенсации для понесших ущерб заведений не предусмотрены. В 2019 году суд обязал ФБК возместить ущерб за организованные акции, однако сотрудники организации выкрутились за счет организованного сбора средств. Таким образом "Фонд борьбы с коррупцией" погасил штрафные санкции. Авторы материала ФАН не исключают такого исхода для митингов в 2021 году — за штрафы будут донатить россияне.

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