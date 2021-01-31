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17:48   31 Января 2021
Происшествия

Появились подробности тушения горящего мужчины на Тверской

Появились подробности тушения горящего мужчины на Тверской

Сотрудники полиции совместно с неравнодушными прохожими спасли жизнь мужчины, который загорелся на Тверской улице, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

Ликвидировать огонь стражам порядка удалось при помощи подручных средств пожаротушения и благодаря личному форменному обмундированию, отметили в ведомстве. Несмотря на то, что пламя удалось погасить за считанные секунды, мужчина получил сильные ожоги и потерял сознание.

Пострадавшего экстренно госпитализировали в ожоговую реанимацию НИИ им. Склифосовского. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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#мвд #тверская #горящий мужчина

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