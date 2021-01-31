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17:43   31 Января 2021
Происшествия

Соратника "берлинского пациента" Илью Яшина задержали в Москве

Соратника "берлинского пациента" Илью Яшина задержали в Москве

Московские правоохранители задержали одного из ближайших соратников главы признанной иноагентом в России организации ФБК Илью Яшина.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин 31 января в своем Twitter-аккаунте сообщил, что его вместе с Андреем Пивоваровым задержали сотрудники ДПС. В этот момент они двигались на автомобиле.

В России 31 января прошли несогласованные с властями акции протеста. Их организаторами стали сторонники блогера Алексея Навального, известного своими связями с западными спецслужбами. Участников акций протеста провоцировали на нарушение законодательства РФ и столкновения с правоохранителями.

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