Глава ДНР указал на желание граждан войти в состав России

Жители Донбасса не желают иметь ничего общего с Украиной и надеются на официальное воссоединение с Россией. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Жители Донбасса не желают иметь ничего общего с Украиной и надеются на официальное воссоединение с Россией. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, население Украины давно определилось с решением и выбор граждан вполне очевиден. Однако в этой ситуации необходимо учитывать все геополитические вызовы. Те люди, от которых многое зависит в мире, не желают обращать внимание на прошедший референдум. Несмотря на это, жители ДНР готовы провести новый и при любом количестве наблюдателей.

"Но готово ли к этому мировое сообщество — этот вопрос остается открытым", — заключил Пушилин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев рассказал, при каких условиях Донбасс войдет в состав России. По его мнению, это может произойти при сильном обострении конфликта с Украиной или при условии, что РФ почувствует в этом необходимость.