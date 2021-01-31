17:30 31 Января 2021Происшествия
Участники незаконной акции в Москве начали взрывать петарды
Провокаторы начали взрывать петарды на несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.
Провокаторы начали взрывать петарды на несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.
Инцидент произошел в районе Комсомольской площади. Информация о пострадавших не поступала.
Сотрудники правоохранительных органов пытаются вытеснить митингующих с улицы. Параллельно ведутся задержания, некоторые единомышленники блогера оказывают сопротивление, к ним полицейские вынуждены применять спецсредства.