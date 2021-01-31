Участники незаконной акции в Москве начали взрывать петарды

Провокаторы начали взрывать петарды на несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.

Провокаторы начали взрывать петарды на несанкционированной акции протеста в поддержку блогера Алексея Навального в Москве.

Инцидент произошел в районе Комсомольской площади. Информация о пострадавших не поступала.

Сотрудники правоохранительных органов пытаются вытеснить митингующих с улицы. Параллельно ведутся задержания, некоторые единомышленники блогера оказывают сопротивление, к ним полицейские вынуждены применять спецсредства.