17:26 31 Января 2021Политика
Условие для начала применения вакцин Китая и России в ЕС назвали в Германии
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, какие препараты будут использовать в Евросоюзе для вакцинации от COVID-19.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, какие препараты будут использовать в Евросоюзе для вакцинации от COVID-19.
В ЕС готовы применить любую вакцину, у которой есть сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Министр рассказал об этом в интервью воскресной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Не существует специальных условий, которые бы говорили не в пользу препаратов из России и Китая, пояснил Йенс Шпан.
"Главное в том, чтобы был допуск (на рынок. — Прим. ред.) в соответствии с европейским правом", — сообщил он.
Министр обратил внимание на безопасность и надежность вакцины. Если она обладает этими качествами, то страна-производитель не имеет значения, добавил он.