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17:26   31 Января 2021
Политика

Условие для начала применения вакцин Китая и России в ЕС назвали в Германии

Условие для начала применения вакцин Китая и России в ЕС назвали в Германии

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал, какие препараты будут использовать в Евросоюзе для вакцинации от COVID-19.

В ЕС готовы применить любую вакцину, у которой есть сертификация со стороны Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA). Министр рассказал об этом в интервью воскресной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Не существует специальных условий, которые бы говорили не в пользу препаратов из России и Китая, пояснил Йенс Шпан.

"Главное в том, чтобы был допуск (на рынок. — Прим. ред.) в соответствии с европейским правом", — сообщил он.

Министр обратил внимание на безопасность и надежность вакцины. Если она обладает этими качествами, то страна-производитель не имеет значения, добавил он.

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#германия #йенс шпан #вакцина

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