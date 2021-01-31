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18:31   31 Января 2021
Россия

«Кучки боевых тиктокеров». Кого депутат Милонов увидел на митинге 31 января

«Кучки боевых тиктокеров». Кого депутат Милонов увидел на митинге 31 января

Депутат Госдумы Виталий Милонов пошел на незаконный митинг 31 января в Санкт-Петербурге, чтобы своими глазами увидеть людей, вышедших поддержать Алексея Навального. Оказалось, за неделю численность протеста заметно упала. 

24 января в МВД сообщили о 2,2 тысячи собравшихся на несанкционированный митинг в Северной столице. В этот раз, по словам очевидцев, протестующих собралось в разы меньше. Это подтверждает и парламентарий Милонов, побывавший на акции в Петербурге.

«Мы видим сегодня мелкие кучки боевых тиктокеров, которые, подогреваемые профессиональными провокаторами, стоят здесь. Но можно смело сказать, что заявленный массивный протест разрушился, как и миф из фильма Навального. Я очень рад, что петербуржцы, петербургская молодежь поняли, что идти за дудочкой этого тухлого фюрера точно не стоит», — заявил Милонов журналистам.

Ранее сообщалось, что жителей Петербурга в оппозиционных чатах призывали к агрессивным действиям на митинге 31 января.

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