«Кучки боевых тиктокеров». Кого депутат Милонов увидел на митинге 31 января

По словам депутата ГД, протестующих в городе на Неве собралось в разы меньше, чем в прошлый раз.

Депутат Госдумы Виталий Милонов пошел на незаконный митинг 31 января в Санкт-Петербурге, чтобы своими глазами увидеть людей, вышедших поддержать Алексея Навального. Оказалось, за неделю численность протеста заметно упала.

24 января в МВД сообщили о 2,2 тысячи собравшихся на несанкционированный митинг в Северной столице. В этот раз, по словам очевидцев, протестующих собралось в разы меньше. Это подтверждает и парламентарий Милонов, побывавший на акции в Петербурге.

«Мы видим сегодня мелкие кучки боевых тиктокеров, которые, подогреваемые профессиональными провокаторами, стоят здесь. Но можно смело сказать, что заявленный массивный протест разрушился, как и миф из фильма Навального. Я очень рад, что петербуржцы, петербургская молодежь поняли, что идти за дудочкой этого тухлого фюрера точно не стоит», — заявил Милонов журналистам.

Ранее сообщалось, что жителей Петербурга в оппозиционных чатах призывали к агрессивным действиям на митинге 31 января.