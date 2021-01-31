"Удалось собрать всех возможных фриков": Гаспарян о незаконных митингах

Российский политолог Армен Гаспарян высмеял немногочисленные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, которые проходят в России.

Российский политолог Армен Гаспарян высмеял немногочисленные митинги в поддержку блогера Алексея Навального, которые проходят в России.

По словам эксперта, западные кураторы блогера и его соратников должны потребовать от них возместить расходы на рекламу несанкционированных протестов. Несмотря на пропаганду, возложенные на сторонников Навального функции оказались невыполненными.

"Когда я наблюдаю 10-20 человек на митинге, у меня возникает вопрос: а куда делись все вот эти деньги многочисленные?" — цитирует Гаспаряна "Политэксперт".

Политолог обратил внимание, что интерес к митингам в российских городах снижается. Несмотря на масштабную агитацию в соцсетях, которую оплатил "кто-то могучий", россияне неохотно идут поддерживать блогера, говорит Гаспарян. Никакой тотальной активности на самом деле не наблюдается, хотя соцсети были заполнены постами с приглашением "выходить на улицу 31 января".

Как считает Гаспарян, на незаконные митинги ходят лишь местные фрики, создавая пародию и фарс на гражданское общество.