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16:56   31 Января 2021
Происшествия

СК возбудил дело против избившего бойца ОМОН петербуржца на незаконной акции

СК возбудил дело против избившего бойца ОМОН петербуржца на незаконной акции

Следователи начали уголовное производство в отношении мужчины, который несколько раз ударил бойца ОМОН на несогласованной акции в Северной столице.

Сейчас подозреваемый в нападении на силовика петербуржец находится в отделении. По словам сотрудников СК, незадолго до задержания мужчина принимал участие в незаконной акции протеста на Пионерской площади. Там в ходе столкновения с полицейскими он несколько раз ударил бойца ОМОН по голове, а затем попытался скрыться.

Ранее в Сети появились сведения о том, как участники несогласованной акции в поддержку блогера Алексея Навального избивают полицейских исподтишка на Пионерской площади. Провокаторы нападали на стражей порядка, а затем прятались за спинами женщин и прессы.

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