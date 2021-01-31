Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:18   31 Января 2021
Россия

«Анонимности больше нет». Почему снизилось число участников незаконных митингов

«Анонимности больше нет». Почему снизилось число участников незаконных митингов

Численность граждан, вышедших на несанкционированный митинг 31 января, резко упала по сравнению с протестными акциями недельной давности.

По данным МВД, сегодня в Москве на митинг в поддержку блогера Алексея Навального вышло порядка 2 тысяч человек. 23 января МВД оценило количество участников протеста в столице в 4 тысячи человек.

Как сообщает ведомство, в это воскресенье полицейские обращались с митингующими корректно: им разъясняли незаконность участия в мероприятии, так как организаторы не подавали заявку на его проведение.

«Анонимности больше нет». Почему упало число участников незаконных митингов

Снижение желания у граждан участвовать в несанкционированных мероприятиях объяснимо. Во-первых, власти проводили разъяснительную работу с родителями подростков, которых организаторы протестов намеренно вовлекают в незаконные акции, отмечает политолог и политтехнолог Марат Баширов.

«Мы с вами увидели, что было несколько задержаний тех граждан, которые нападали на полицейских в Москве и других городах. Стало понятно, что нет больше анонимности на этих митингах: любого человека могут опознать, и если он совершает какие-то нарушения, его задержат и отправят в тюрьму», — объяснил Баширов в комментарии «Политике Сегодня».

«Анонимности больше нет». Почему упало число участников незаконных митингов

Третьим фактором стала удачная журналистская работа, говорит эксперт. Речь идет о корреспондентах Telegram-канала Mash, которые попали на строящийся объект в Геленджике и выяснили, что бенефициаром так называемого «дворца Путина» из «расследования» Навального является крупный бизнесмен Аркадий Ротенберг — об этом он сам заявил журналистам.

«Оказывается, что там нет никакого дворца, и все, что нам показывали — это мультик с 3D-графикой. Люди не дураки. Они увидели, услышали все это и сделали свои выводы. Отсюда такое резкое падение численности на митингах», — заключил Баширов.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз ударил бойца ОМОН на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #политика #митинг #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров