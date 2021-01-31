«Анонимности больше нет». Почему снизилось число участников незаконных митингов

Численность граждан, вышедших на несанкционированный митинг 31 января, резко упала по сравнению с протестными акциями недельной давности.

Численность граждан, вышедших на несанкционированный митинг 31 января, резко упала по сравнению с протестными акциями недельной давности.

По данным МВД, сегодня в Москве на митинг в поддержку блогера Алексея Навального вышло порядка 2 тысяч человек. 23 января МВД оценило количество участников протеста в столице в 4 тысячи человек.

Как сообщает ведомство, в это воскресенье полицейские обращались с митингующими корректно: им разъясняли незаконность участия в мероприятии, так как организаторы не подавали заявку на его проведение.

Снижение желания у граждан участвовать в несанкционированных мероприятиях объяснимо. Во-первых, власти проводили разъяснительную работу с родителями подростков, которых организаторы протестов намеренно вовлекают в незаконные акции, отмечает политолог и политтехнолог Марат Баширов.

«Мы с вами увидели, что было несколько задержаний тех граждан, которые нападали на полицейских в Москве и других городах. Стало понятно, что нет больше анонимности на этих митингах: любого человека могут опознать, и если он совершает какие-то нарушения, его задержат и отправят в тюрьму», — объяснил Баширов в комментарии «Политике Сегодня».

Третьим фактором стала удачная журналистская работа, говорит эксперт. Речь идет о корреспондентах Telegram-канала Mash, которые попали на строящийся объект в Геленджике и выяснили, что бенефициаром так называемого «дворца Путина» из «расследования» Навального является крупный бизнесмен Аркадий Ротенберг — об этом он сам заявил журналистам.

«Оказывается, что там нет никакого дворца, и все, что нам показывали — это мультик с 3D-графикой. Люди не дураки. Они увидели, услышали все это и сделали свои выводы. Отсюда такое резкое падение численности на митингах», — заключил Баширов.

Ранее стало известно, что СК возбудил уголовное дело в отношении мужчины, который несколько раз ударил бойца ОМОН на несогласованной акции в Санкт-Петербурге.