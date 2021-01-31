Омбудсмен заявила об отсутствии детей среди задержанных протестующих в Москве

Несовершеннолетние москвичи не оказались среди задержанных на незаконной акции в столице РФ, заявила омбудсмен Татьяна Потяева.

Несовершеннолетние москвичи не оказались среди задержанных на незаконной акции в столице РФ, заявила омбудсмен Татьяна Потяева.

Правозащитница прокомментировала задержания в Москве, где состоялась очередная незаконная акция сторонников блогера Алексея Навального. По словам Потяевой, среди граждан, нарушивших порядок и доставленных за это в отделение, подростков нет. Кроме того, детей практически не было даже на самом митинге. Возможно, что работа педагогов со школьниками оказала влияние на это, добавила омбудсмен.

И все же без задержания подростков в столице РФ не обошлось, сообщал ФАН. Одного школьника поймали у станции метро "Сухаревская", еще двоих на "Красных Воротах".