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16:45   31 Января 2021
Общество

Омбудсмен заявила об отсутствии детей среди задержанных протестующих в Москве

Омбудсмен заявила об отсутствии детей среди задержанных протестующих в Москве

Несовершеннолетние москвичи не оказались среди задержанных на незаконной акции в столице РФ, заявила омбудсмен Татьяна Потяева.

Правозащитница прокомментировала задержания в Москве, где состоялась очередная незаконная акция сторонников блогера Алексея Навального. По словам Потяевой, среди граждан, нарушивших порядок и доставленных за это в отделение, подростков нет. Кроме того, детей практически не было даже на самом митинге. Возможно, что работа педагогов со школьниками оказала влияние на это, добавила омбудсмен.

И все же без задержания подростков в столице РФ не обошлось, сообщал ФАН. Одного школьника поймали у станции метро "Сухаревская", еще двоих на "Красных Воротах".

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