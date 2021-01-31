Компания EKE Group построит бизнес-центр и гостиницу на Лиговском проспекте

Финский девелопер EKE Group построит деловой парк на месте бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Финский девелопер EKE Group построит деловой парк на месте бывшего чугунолитейного завода Сан-Галли в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Инвестиции в проект строительства бизнес-центра и гостиницы составят 120 млн евро. Участок находится по адресу Лиговский проспект, дом 60/62, которым EKE владеет с 2017 года. Площадь бизнес-центра из трех зданий составит 47 тысяч квадратных метров, а 14 тысяч квадратных метров займет гостиница на 298 номеров.

Строительные работы планируется начать в первом квартале текущего года. Предполагается, что первый этап строительства будет завершен в начале 2023 года.

Прежде на этом участке располагался чугунолитейный завод Франца Сан-Галли, который прекратил свою деятельность более 20 лет назад. Сейчас на территории бывшего предприятия расположено несколько объектов культурного наследия. Как отметили в пресс-службе EKE, здания будут реконструированы и приспособлены под современное использование.