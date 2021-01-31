Навальный дал США повод для нового витка антироссийской политики

Внешнеполитический курс Байдена может начаться с введения санкций против РФ, считает американист.

Организация блогера Алексея Навального «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признана в РФ иностранным агентом) обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой наложить санкции на 35 россиян, сообщает телеканал CNN.

В «санкционном» списке, составленном ФБК, влиятельные фигуры: премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьев, экс-генпрокурор Юрий Чайка, председатель ЦИК Элла Памфилова, бизнесмен Роман Абрамович и другие.

В ФБК уверены, что министр здравоохранения «препятствовал эвакуации Навального в Германию» после резкого ухудшения его самочувствия. Также санкции предлагается ввести в отношении лиц, «причастных к преследованию Навального и ФБК».

Санкциям быть?

Буквально на следующий день после несанкционированных протестов в России Байден намерен озвучить новый внешнеполитический курс США, в том числе и по российскому направлению.

Вероятно, критика в адрес России от главы Белого дома все-таки прозвучит, полагает американист Малек Дудаков. Если демократ решит принять ограничительные меры в отношении государства или конкретных граждан РФ, то затягивать с этим в Вашингтоне не будут.

«Очевидно, для санкций имеется повод — посадка Навального в тюрьму и митинги в России. Понятное дело, этот документ можно будет быстро принять в конгрессе и отправить на стол в Овальный кабинет. Думаю, этому Байден, конечно, уделит внимание в своем выступлении», — отметил Дудаков в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня».

Призыв соратников блогера к антироссийским санкциям зампред комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров сравнил с изменой родине. В комментарии РИА Новости сенатор заявил, что сложно себе представить аналогичную ситуацию, когда американская организация попросила бы президента России ввести санкции против президента США. Джабаров призвал ФСБ и Генпрокуратуру жестко пресекать антироссийские инициативы, подобные действиям ФБК.

17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево. На следующий день Химкинский суд Подмосковья продлил срок его задержания на 30 суток. Одним из 35 человек, на которых ФБК просит Байдена наложить санкции, стал начальник управления МВД России по городскому округу Химки Игорь Янчук.

15 февраля состоится заседание, на котором решится вопрос о замене блогеру наказания в виде 3,5 лет лишения свободы условно на реальное по уголовному делу «Ив Роше».