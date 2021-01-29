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3:01   29 Января 2021
Общество

Дефицит витамина K может вызвать осложнения на фоне COVID-19

Дефицит витамина K может вызвать осложнения на фоне COVID-19

Пациенты с нехваткой витамина K в организме чаще сталкиваются с осложнениями на фоне COVID-19. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов и Бельгии.

Витамин K запускает работу белка S, который не дает образовываться тромбам в кровеносных сосудах. Еще этот витамин контролирует деятельность белка MGP, отвечающего за защиту эластичных волокон от разрушения, пишут "Известия".

Ученые считают, что недостаточная работа этих белков на фоне дефицита витамина K повышает риск повреждения сосудов и образования тромбов. Такие недуги часто встречаются у больных COVID-19, диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим заболеванием почек и ожирением.

В дальнейшем ученые планируют тщательнее изучить эту гипотезу. В случае ее подтверждения пациентов с коронавирусом могут начать лечить с помощью витамина K.

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#здоровье #медицина #витамин #COVID-19

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