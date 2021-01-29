Вашингтон выдвинул требование вывести иностранные силы с территории Ливии

Иностранные войска должны немедленно освободить территорию Ливии, считают в американском правительстве, в связи с чем настаивают на выводе российских и турецких сил из страны.

Иностранные войска должны немедленно освободить территорию Ливии, считают в американском правительстве, в связи с чем настаивают на выводе российских и турецких сил из страны.

Требование Вашингтона озвучил поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс. В своем заявлении он подчеркнул, что с октября прошлого года в североафриканском государстве действует режим прекращения огня. В соответствии с заключенными соглашениями присутствие военного контингента других стран на ливийских землях недопустимо.

"Мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих сил из страны, а также вывод наемников и военных посредников", — отметил американский политик.

Власти Турции в декабре приняли решение продлить срок пребывания своих вооруженных сил в Ливии еще на 18 месяцев. Вместе с этим министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно опровергал вбросы о вторжении РФ на территорию Ливии. По его словам, Россия одна из немногих стран, которая продолжает поддерживать диалог со всеми сторонами североафриканского конфликта.