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2:08   29 Января 2021
Общество

Мария Захарова назвала актера Василия Ланового отчаянно честным человеком

Мария Захарова назвала актера Василия Ланового отчаянно честным человеком

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на смерть народного артиста СССР Василия Ланового.

Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. Она выразила соболезнования в связи со смертью артиста, отметив, что он был "образцом гражданского мужества". По ее словам, Лановой всегда сражался с ложью и полностью отдавал себя родной стране.

"Лановой... Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству", — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.

О смерти Василия Ланового рассказала его супруга Ирина Купченко. В начале января актер был госпитализирован с пневмонией, вызванной COVID-19. Позднее состояние артиста серьезно ухудшилось. Его сердце остановилось вечером 28 января.

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