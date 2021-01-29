Мария Захарова назвала актера Василия Ланового отчаянно честным человеком
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на смерть народного артиста СССР Василия Ланового.
Соответствующее сообщение Захарова опубликовала на своей странице в Facebook. Она выразила соболезнования в связи со смертью артиста, отметив, что он был "образцом гражданского мужества". По ее словам, Лановой всегда сражался с ложью и полностью отдавал себя родной стране.
"Лановой... Главное для меня - настоящий гражданин. Отчаянно честный, сражающийся с ложью, всего себя отдающий Отечеству", — говорится в сообщении официального представителя МИД РФ.
О смерти Василия Ланового рассказала его супруга Ирина Купченко. В начале января актер был госпитализирован с пневмонией, вызванной COVID-19. Позднее состояние артиста серьезно ухудшилось. Его сердце остановилось вечером 28 января.