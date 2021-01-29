Крупнейший КПО "Восток" вывели на полную мощность в Егорьевске
КПО "Восток" теперь будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора ежегодно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Комплекс переработки отходов "Восток" находится в Егорьевске и считается самым крупным в Европе. В работе задействованы 500 человек, но вскоре штат будет расширен в два раза.
Сегодня у комплекса самая современная система по переработке отходов. Специальные установки отделяют органику, заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". Мощность комплекса "Восток" схожа с тремя закрытыми полигонами "Ядрово".
На КПО "Восток" действуют уникальные производственные линии, которые связаны со вторичной переработкой отходов. Планируется изменить стандарт: 25% пойдет на захоронения, а 75% отходов – на переработку и в утиль, рассказал зампред областного правительства Евгений Хромушин.
Отходы пройдут тщательную переработку с помощью автоматизированной техники. В Подмосковье уже нет мусорных полигонов.