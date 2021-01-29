Крупнейший КПО "Восток" вывели на полную мощность в Егорьевске

КПО "Восток" теперь будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора ежегодно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

КПО "Восток" теперь будет перерабатывать 1,2 миллиона тонн мусора ежегодно. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Комплекс переработки отходов "Восток" находится в Егорьевске и считается самым крупным в Европе. В работе задействованы 500 человек, но вскоре штат будет расширен в два раза.

Сегодня у комплекса самая современная система по переработке отходов. Специальные установки отделяют органику, заявил Андрей Воробьев в эфире телеканала "360". Мощность комплекса "Восток" схожа с тремя закрытыми полигонами "Ядрово".

На КПО "Восток" действуют уникальные производственные линии, которые связаны со вторичной переработкой отходов. Планируется изменить стандарт: 25% пойдет на захоронения, а 75% отходов – на переработку и в утиль, рассказал зампред областного правительства Евгений Хромушин.

Отходы пройдут тщательную переработку с помощью автоматизированной техники. В Подмосковье уже нет мусорных полигонов.