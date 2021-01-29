Сергей Собянин отреагировал на смерть актера Василия Ланового

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера.

Народный артист СССР Василий Лановой скончался в возрасте 87 лет. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера.

Соответствующее сообщение Собянин опубликовал на своей странице в Instagram. Он подчеркнул, что Лановой был всенародным любимцем, а его "мужественные и благородные герои" стали кумирами многих жителей России.

"Соболезную родным и близким Василия Семеновича. Светлая память", — говорится в сообщении мэра Москвы.

О смерти Василия Ланового сообщила его супруга Ирина Купченко, передает "360". Последние дни жизни актер провел в больнице, борясь с осложнениями, вызванными COVID-19.

Лановой является Героем Труда Российской Федерации и лауреатом Ленинской премии. С 1957 года работал в Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова. В 2020 году стал Почетным гражданином Москвы.