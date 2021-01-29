ФБК налаживает связи с администрацией Байдена для получения финансирования

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков признался в сотрудничестве с администрацией президента США Джо Байдена. Волков прямо заявил об этом в интервью.

Менеджер проектов ФБК (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков признался в сотрудничестве с администрацией президента США Джо Байдена. Волков прямо заявил об этом в интервью.

Руководитель штабов Алексея Навального рассказал, что ожидает поддержки со стороны иностранных структур в проведении несанкционированных массовых мероприятий в городах России, передает Федеральное агентство новостей. Израильскому изданию Mishpacha Magazine Волков поведал о планах по привлечению иностранных структур на предстоящих митингах. Он отметил, что штаб уже налаживает контакты с администрацией президента США Джо Байдена.

"Будет заседание Совета министров Европы, чтобы решить, что делать дальше по этому делу. А в новой администрации Байдена много экспертов по России, таких как советник по национальной безопасности Джейк Салливан и глава ЦРУ Николас Бернс. Мы получили неофициальные запросы об информации от источников в новой администрации, но уверены, что через пару недель мы наладим официальные связи", — рассказал менеджер проектов ФБК.

Штаб пытается привлечь людей на митинг 31 января, чтобы добиться освобождения Алексея Навального. По словам Волкова, с помощью протестов и международной поддержки команда ФБК пытается "надавить" на действующую власть в России.